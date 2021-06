Torino, Iago Falque non molla: è tra i cedibili ma vuole provare a conquistare Juric

Iago Falque non si perde d'animo nonostante le difficoltà dell'ultima stagione passata al Benevento e sta continuando ad allenarsi con un obiettivo in testa: convincere Juric di essere utile alla causa granata e partire in ritiro. Il contratto è in scadenza nel 2022 e per Vagnati è nella lista dei cedibili, con il ds del Toro che sta già cercando una soluzione a titolo definitivo. A riportarlo è Tuttosport.