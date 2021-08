Torino, il Crotone chiede Djidji più soldi per Messias: nei prossimi giorni un nuovo incontro

Ultimi giorni per cercare di rinforzare la rosa. Il Torino è al lavoro. In cima alla lista dei desideri di Vagnati c'è sempre Junior Messias. Il fantasista del Crotone resta un obiettivo concreto e, riporta l'edizione odierna di Tuttosport, in questi giorni ci sarà un altro incontro. I calabresi, oltre a dieci milioni di euro, chiederebbero anche il cartellino Djidji ma la coperta corta dei granata in difesa blocca la trattativa.