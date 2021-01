Torino, il pallino di Nicola è a un passo: vicino l'arrivo di Lerager dal Genoa

La Stampa fa il punto sul mercato del Torino e spiega che Lukas Lerager è in arrivo in casa granata dal Genoa. Non convocato da Ballardini, il suo sbarco alla corte di Davide Nicola di cui è stato uomo salvezza una stagione è a un passo. Il danese è uno dei pallini dell'allenatore e al momento avrebbe superato Gedson Fernandes del Benfica nella corsa per il posto in mediana.