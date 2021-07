Torino, Juric non pone obiettivi: "Quando fai due anni così, vuol dire che ci sono tanti problemi"

Idee chiare per Ivan Juric. Il croato, presentato oggi come nuovo allenatore del Torino, ha detto la sua sui programmi per il futuro granata: “Quando fai due anni come gli ultimi del Toro significa che ci sono dei problemi: strutturali, mentali e a livello di giocatori. Bisogna ripartire da questo, senza illudere illudere: si parte da un 16° e un 17° posto per migliorare e portare avanti un calcio propositivo e aggressivo. Cambieremo i metodi di lavoro. Sarà il tempo a dire quanti passi in avanti faremo, fissare ora un obiettivo non ci sta”.

