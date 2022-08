Torino, Juric vuole un centrocampista di sostanza: da Nandez a Diawara, i nomi nel mirino

Da tempo Ivan Juric ha chiesto un centrocampista di sostanza al Torino e un tentativo in questi ultimi scampoli di mercato sarà fatto. Ci sono diverse possibilità aperte. Nahitan Nandez del Cagliari, che però costa 12 milioni. Jean-Victor Makengo dell'Udinese, prezzo del cartellino anche più alto rispetto all'uruguaiano. Amadou Diawara invece non rientra nei piani di Mourinho e potrebbe lasciare la Roma (anche se per adesso non vuole) in saldo o con formule favorevoli. Infine c'è la variabile Tommaso Pobega, in terza se non in quarta fila. A scriverlo è Tuttosport.