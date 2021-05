Torino, la ricetta di Nicola: "Non voglio stare tranquillo, l'unica certezza che voglio è il dubbio"

“L’unica certezza che voglio è il dubbio, è l'unico aspetto che mi permette di verificare il mio lavoro e non sedermi”. Parole e musica di Davide Nicola, allenatore del Torino che con questa ricetta in testa sta salvando i granata: “Voglio mettere sempre tutto in discussione, è la più grande forza. Lo stato di forma migliore è lo stato mentale che ti porta a vedere come stai vivendo il momento. E quella è dimostrazione di forza. Devi avere la convinzione di ciò che fai e non essere schiavo di ciò che sta intorno".

Cosa la fa stare più tranquillo in vista delle ultime gare?

“Non voglio che siamo tranquilli, ma certi e sereni di fare il nostro lavoro. Ed è un po' diverso. Non puoi stare tranquillo perché devi conquistare un obiettivo, i ragazzi stanno portando il percorso e io non voglio meriti particolari. Voglio che credano in ciò che stanno facendo, in 16 partite abbiamo dimostrato di avere valori diversi: serve che facciano tutto con il massimo dell'entusiasmo. Stiamo lavorando, vogliamo raggiungere un obiettivo importante e su questo continuiamo. Le difficoltà e i bivi fanno parte della vita, siamo sereni ma anche affamati".

