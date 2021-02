Torino, la testuggine di Nicola e il messaggio alla squadra: "Mi avete fatto godere"

Un vero e proprio rito che punti a unire il gruppo e saldare i rapporti per puntare alla salvezza. È questo l'intento di Davide Nicola quando alla fine di ogni partita unisce i propri giocatori in un cerchio a centrocampo per urlare pochi concetti chiave che uniscano ancora di più lo spogliatoio in vista della prossima battaglia. Tuttosport riporta alcune frasi che il tecnico ha gridato ai propri giocatori dal centro di questa testuggine alla fine del pareggio in rimonta contro l'Atalanta: "Mi avete fatto godere! Lo sapete sì? Vi spaccherei la testa in certi momenti (con riferimento ai tre gol presi in 7 minuti contro la Dea), ma vi voglio troppo bene! Anche stavolta mi avete fatto impazzire di gioia. Sono orgoglioso di voi, mettetevelo in testa. Lo sapevo che avreste rimontato. Ne ero sicuro, ci avrei scommesso la casa. La prossima volta segniamo prima noi e vediamo se ci riprendono. Secondo me non ci riprendono. Ve lo giuro! Se avessimo giocato altri cinque minuti, matemativo gli avremmo dato un'altra pera. Se qualcuno pensa di essere già salvo affonderà nella melma, siamo tutti un unico gruppo Ormai mi conoscete, o si resta tutt in A, o anch'io morirò con voi. E io sono orgoglioso di voi".