Torino, Linetty e Rodriguez sono in uscita e Euro2020 può venire in soccorso dei granata

Non solo mercato in entrata per il Torino. Il club piemontese starebbe cercando sistemazione ad alcuni giocatori che sono scivolati in fondo alla gerarchie. Fra questi ci sarebbero Karol Linetty e Ricardo Rodriguez. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, non ci sarebbero pretendenti all’orizzonte per i due giocatori anche se l’unica sarebbe rappresentata da Euro2020 dove sono impegnati con le rispettive nazionali.