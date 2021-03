Torino, Mandragora: "Vogliamo uscire da questa situazione e possiamo farlo solo restando uniti"

Rolando Mandragora, centrocampista del Torino, intervenuto ai microfoni di Sky, commenta così il ko subito sul campo del Crotone.

"Siamo arrabbiatissimi per il ko di oggi, ora dobbiamo rialzare la testa e pensare alla prossima gara. Sicuramente oggi potevamo fare meglio in entrambe le fasi, gli episodi non hanno girato a nostro favore e non siamo riusciti a ribaltare la partita".

La traversa di Bonazzoli?

"Avremmo potuto trovare il vantaggio, poi sul ribaltamento di fronte abbiamo subito gol. Adesso dobbiamo tirarci fuori da questa situazione, possiamo farlo solo da squadra, poi tireremo le somme".

Cosa manca di più? C'è fiducia in società?

"Il mister sta lavorando su tanti aspetti. Dobbiamo essere uniti, vogliamo uscire da questo momento e possiamo farlo solo restando uniti".