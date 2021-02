Torino, Nicola: "Credo nei miei ragazzi, siamo sulla strada giusta"

vedi letture

"Io credo in questi ragazzi e se lo fanno anche loro c'è più possibilità di raggiungere l'obiettivo. Questa squadra sta facendo il massimo". Davide Nicola, tecnico del Torino, elogia i suoi dopo il pareggio con il Genoa, il quinto consecutivo in campionato per i granata che non sono riusciti ancora a vincere in questo campionato tra le mura amiche. Nonostante questo, però, il tecnico del Toro è convinto di essere sulla strada giusta per la salvezza. "A livello individuale stiamo facendo il massimo, ma come squadra dobbiamo crescere. Dobbiamo sfruttare meglio alcune dinamiche della partita, gestendo il ritmo e migliorando nell'ultimo passaggio cercando, allo stesso tempo, di rimanere equilibrati. A me interessa quello che stiamo facendo e siamo convinti che questa sia la strada giusta per tirarci fuori da questa situazione. In queste partite abbiamo risposto presente contro avversari importanti. La vittoria arriverà se continuiamo a dimostrare di essere squadra in campo", le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

Come valuta la partita con il Genoa?

"E' stata una partita molto combattuta, lottata fino in fondo da 2 squadre che si sono annullate. Per noi era importante trovare un equilibrio anche nella fase di non possesso. C'è stato un passo in avanti e sono soddisfatto da questo punto di vista. Sirigu, che negli ultimi tempi non sta esprimendo il suo massimo, ha dimostrato che siamo sulla strada giusta. Noi vorremmo sempre vincere, dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo perché ci porterà alla continuità di risultati".

Il Torino non vince in casa da 7 mesi...

"Non per mancanza di qualità. Riuscire a fare risultato è una cosa importante, dobbiamo salvarci e per farlo devi raccogliere punti contro chiunque. Vogliamo far bene il più possibile per uscire da questa situazione. Siamo sulla strada per percepirci come una squadra che deve salvarsi".

Pesa l'assenza di Sanabria?

"Fa parte del gruppo e crediamo in lui, ma non mi soffermo su chi c'è o non c'è. Oggi è stata una partita equilibrata, potevamo sfruttare meglio alcune situazioni ma per vincere bisogna avere il giusto equilibrio e la giusta identità".