Torino, Nicola: "Noi e il Cagliari abbiamo rose importanti. Non siamo riusciti a esprimerci"

vedi letture

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Cagliari il tecnico del Torino, Davide Nicola, ha fatto il punto sul momento dei suoi e di quello dei sardi: "Il Cagliari ha una rosa importante, come noi pensiamo di esserlo. Per tanti motivi sono squadre che non sono riuscite ad esprimersi. Non possiamo distinguere tattica e nervi: dobbiamo essere un tutt'uno, noi dobbiamo andare al massimo e non avere alibi. Nelle ultime quattro partite abbiamo migliorato tanti numeri, sarà una partita per fare un ulteriore step".