Torino, per l'attacco spunta anche il nome del giovane Supryaga

vedi letture

Come si legge sulle pagine di Tuttosport in edicola questa mattina, il Torino ha messo nel mirino Vladyslav Supryaga, attaccante ucraino classe 2000 che gioca nella Dinamo Kiev.

Le qualità del giocatore non hanno lasciato indifferente la dirigenza granata, che apprezza le potenzialità di un giovane che tanti addetti ai lavori ritengono molto interessanti e passibili di ampia crescita. Il problema - scrive il quotidiano - è che prima il Torino deve trovare spazio in rosa. Prima deve partire uno fra Belotti e Zaza, poi si potrà entrare nel cuore della trattativa per il giovane centravanti.