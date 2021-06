Torino, per l'attacco torna di moda Borini: costa 2 milioni, Juric lo conosce bene

Torna di moda il nome di Fabio Borini per il Torino. Come si legge sulle pagine di Tuttosport il club granata è tornato sulle tracce dell'ex Milan, oggi in forza al Fatih Karagümrük in Turchia. Juric lo conosce bene visto che lo ha allenato al Verona, per averlo il Torino dovrà versare 2 milioni di euro (il valore della clausola rescissoria) nelle casse del club turno.