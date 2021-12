Torino, Pinamonti il sostituto di Belotti? La carta dell'Inter per arrivare a Bremer

Possibile intreccio di mercato tra Inter e Torino in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Il Giornale, in estate i granata potrebbero puntare su Andrea Pinamonti, attualmente in prestito dai nerazzurri all'Empoli, per rimpiazzare Andrea Belotti, che potrebbe andare proprio al club milanese a parametro zero. Oltre a tutto questo alla stessa Inter piace però Gleison Bremer e l'attaccante classe 1999 potrebbe essere la carta giusta per convincere Cairo a cedere il centrale brasiliano.