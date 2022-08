Torino, Praet resta un obiettivo: granata pronti a prenderlo anche a titolo definitivo

In casa Torino il successo alla prima di campionato non fa passare in secondo piano le esigenze sul mercato: servono un centrale difensivo, un centrocampista e l’ultimo trequartista. La pista che porta a Dennis Praet è ancora viva, il tempo potrebbe essere il miglior alleato del Toro pronto a chiudere l’operazione per riportare il belga sotto la Mole anche a titolo definitivo, scrive oggi La Stampa.