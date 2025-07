Ufficiale Torino, preso Aboukhlal dal Tolosa a titolo definitivo: contratto fino al 2029

Zakaria Aboukhlal è ufficialmente un giocatore del Torino. Ad annunciarlo è stato il club granata con il seguente comunicato: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dal Toulouse Football Club, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Zakaria Aboukhlal, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029.

Aboukhlal è nato a Rotterdam, in Olanda, il 18 febbraio 2000. Cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Willem II e PSV Eindhoven, ha esordito in prima squadra il 12 maggio 2019 in occasione della gara di Eredivisie contro l'AZ Alkmaar. Nell'agosto 2019 è stato acquistato proprio all'AZ Alkmaar, formazione con cui ha giocato per tre anni e ha collezionato 90 presenze, 12 reti e un assist tra campionato e coppe. Durante questa esperienza ha preso parte anche a Conference League ed Europa League. Nelle ultime tre stagioni si è trasferito in Francia, al Tolosa: in totale 83 match, 25 gol e 9 assist, ma soprattutto la conquista della Coppa di Francia nel 2023.

Per lui, che nelle selezioni giovanili ha vestito la maglia dell'Olanda, 22 presenze e 3 gol con la nazionale del Marocco.

Tutto il Torino Football Club accoglie Zakaria Aboukhlal con un caloroso benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!".