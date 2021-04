Torino, scelte obbligate in vista del Derby

Le tante indisponibilità che hanno contrassegnato gli ultimi giorni del Torino, obbligano di fatto Davide Nicola alle scelte di formazione che avvicinano i granata al Derby della Mole. La conta degli assenti, con ogni probabilità, si arricchisce anche di Lyanco dopo il problema occorso a Singo. Dunque, soprattutto per il reparto arretrato, le scelte sono pressochè assegnate. Una maglia da titolare per Buongiorno, che andrà a comporre il trittico difensivo con Bremer ed Armando Izzo. Pochi ballotaggi anche rispetto alla linea mediana, con Vojvoda che agirà sulla corsia di destra con Ansaldi dal lato opposto.

Linetty e Rincon avranno il compito di accompagnare la qualità di Mandragora, cui saranno demandati i compiti di costruzione e di ispirazione della manovra avanzata. In attacco Sanabria è favorito su Zaza per affiancare il Gallo Belotti. All’assalto del Derby, e della corsa salvezza.