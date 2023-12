Torino, Schuurs: "È dura stare fuori. Ora va meglio, sono felice perché sento meno dolore"

Perr Schuurs, difensore del Torino, ha parlato ai microfoni ufficiali del club granata, con il calciatore che sta recuperando dopo l'operazione per la rottura del legamento del ginocchio: "Sono felice di essere qui e di aver visto i miei compagni e il mister".

Come va il recupero dall'infortunio?

"Sta andando bene, è dura perché non posso fare niente. Ma adesso va già un po’ meglio, sono felice perché ho meno dolore. Faccio colazione, poi fisioterapia ad Amsterdam e pranzo. Mi riposo un paio d’ore e poi faccio i compiti a casa e dormo. È difficile questo momento, ma la famiglia e gli amici mi aiutano molto ed è più facile. Sono felice quando parlo con i miei compagni e il mister, questo mi serve tanto. Quasi tutti i giorni mi chiedono come va il ginocchio, sono felice della loro vicinanza".

Cosa pensa della stagione del Torino?

"Vedo sempre le partite del Toro, mi piace il calcio ma soprattutto i miei compagni. È dura, perché quando gioco sono tranquillo mentre è più complicato stare fuori. Le guardo con i miei amici, quando facciamo gol esulto molto".

Per il resto cosa sta facendo?

"Ho visto la Coppa Davis e le Atp Finals. L’Olanda ha perso contro l’Italia perché gli azzurri erano più forti, Sinner tra tre o quattro anni fa sarà il primo nel mondo".

Quando ripartirà?

"Starò qua tre o quattro giorni, sabato torno ad Amsterdam per riprendere i lavori. Auguro a tutti buon Natale e buon anno, ci vediamo presto".