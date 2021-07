Torino, si accelera per Messias

vedi letture

Ancora contatti in divenire per portare a Torino Junior Messias. L’obiettivo principale del mercato dei granata per Juric è il trequartista del Crotone, che resta al primo posto della lista granata e per il quale va valutata la concorrenza della Fiorentina. Il gradimento di Italiano è fuori di discussione, ma certamente i granata cercheranno di accelerare per non sprecare il vantaggio sin qui accumulato. Nuovi contatti in vista, il Torino vuole chiudere Messias.