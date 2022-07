Torino, si ragiona su uno scambio Linetty-Colley. Ma per i granata si fa solo alla pari

Sampdoria e Torino ragionano di uno scambio tra Karol Linetty e Omar Colley: i club ne stanno parlando ma la situazione non è semplice. O si fa alla pari oppure niente, ha fatto sapere Davide Vagnati ai dirigenti blucerchiati. Il polacco ha rifiutato lo Spezia e vuole andare solo alla Sampdoria per riabbracciare il suo “maestro” Giampaolo che a suo tempo lo portò a Torino obbligando Urbano Cairo a versare 9,5 milioni proprio alla Sampdoria. Ma la società genovese, informa Tuttosport, pretende anche una contropartita finanziaria (si parla di un milione e mezzo) che il Toro non è assolutamente disposto a riconoscere.