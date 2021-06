Torino, Sirigu sempre più verso l’addio

C’è sempre più aria di divorzio tra il Torino ed il suo portiere Salvatore Sirigu. L’estremo difensore dei granata ha in ballo la questione legata al rinnovo che al momento non ha ancora trovato una risoluzione positiva, a questo proposito va sottolineato come anche la Juventus abbia fatto un sondaggio con il suo Entourage come riportato ormai da qualche settimana. L’edizione oggi in edicola di Tuttosport rilancia aggiungendo che l’addio di Sirigu sarebbe assolutamente prioritario per il Torino, con annessa promozione di Vanja Milinkovic-Savic al ruolo di titolare.