Torino, tempo di colloqui per Juric: toccherà anche a Sirigu

Il Torino è pronto a fare iniziare l’era Juric. Dopo i contatti reiterati dei giorni scorsi, e ratificati dall’incontro con Urbano Cairo, i tempi per l’ufficialità sono ormai maturi ed il tecnico del Verona sta per essere accolto ufficialmente da quella che sarà la sua nuova realtà professionale. L’edizione in edicola quest’oggi di Tuttosport, aggiunge che per i granata le ore saranno decisive anche rispetto ai colloqui che l’allenatore terrà con gli attori protagonisti della sua nuova esperienza professionale. Dopo Belotti si proseguirà con Salvatore Sirigu, uno dei leader maximi dello spogliatoio granata e possibile caposaldo anche per il futuro. Insomma, la prima tappa del mercato sarà rivolta al tentativo di mantenere l’ossatura portante per renderla finalmente competitiva ad un livello degno del blasone del Toro.