Torino, Vagnati vuole rinnovare il parco attaccanti: contatti con il Crotone per Simy

Archiviare la difficile stagione e iniziare a pensare al futuro. È questo il programma in casa Torino. Come si legge sulle pagine di Tuttosport l'attacco granata sarà rivoluzionato. In attesa di conoscere il futuro di Belotti, Vagnati ha messo nel mirino Simy, bomber del Crotone appena retrocesso che lascerà sicuramente la Calabria in estate. I granata - si legge - hanno tastato il terreno per capire quali sono le richieste economiche, tenendo contro che il ragazzo ha il contratto in scadenza nel 2022. Il nigeriano piace anche alla Fiorentina, anche se la parola definitiva spetterà a Gattuso, nuovo tecnico dei viola.