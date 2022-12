Torino, Vlasic verrà riscattato per 15 milioni: il suo valore è già raddoppiato

Vlasic è forse l'unico vero insostituibile per Juric ma anche Cairo, in queasto caso, è totalmente d'accordo col proprio allenatore. Infatti, il prezzo del suo riscatto, ovvero 15 milioni, è di fatto molto inferiore rispetto al valore attuale del calciatore rilevato dal West Ham in estate. Adesso vale 25-30 milioni e anche per questo Vagnati a fine stagione lo acquisterà pagando la cifra prevista dall'accordo con gli Hammers. Poi i granata proveranno a costruire intorno a lui una squadra sempre più coerente con le richieste del tecnico e che sia magari anche capace di puntare al ritorno in Europa. A riportarlo è Tuttosport.