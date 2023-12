Torino, Zapata si commuove dopo la doppietta: "Sto ripagando l'affetto che mi hanno dato"

vedi letture

Al termine del match vinto contro l'Atalanta, l'attaccante del Torino Duvan Zapata ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Oggi era importante questa vittoria. Abbiamo segnato noi attaccanti, era importante per prendere fiducia. Questa partita ce la meritavamo perchè magari contro Monza e Bologna abbiamo fatto buone partite ma non siamo stati ripagati dai punti sempre per errori nostri. Ripartiamo da questa partite per proseguire l'anno nella miglior maniera".

Quello di questa sera è il Toro che avete in testa?

"Anche quello di prima lo era. Abbiamo accettato l'uno contro uno nel campo oggi, sapevamo che la partita era questa. Abbiamo fatto tutti bene, complimenti ai ragazzi perchè l'Atalanta è una grandissima squadra. Questa vittoria è meritata".

E' una partita che può far scoccare la scintilla?

"Ripartiamo da questa partita. Piano piano costruiamo il campionato che vogliamo fare. Oggi ci siamo trovati molto bene in campo ma nei momenti di sofferenza lo abbiamo fatto tutti insieme".

L'abbraccio con Juric?

"Sto ripagando l'amore che mi ha dato da quando sono arrivato (si commuove ndr). So che ha molta fiducia in me. Sto ripagando a tutti quanti l'amore che mi ha dato".