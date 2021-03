Torino, Zaza: "Ora dobbiamo dare continuità, Nicola ci fa sentire tutti importanti"

Simone Zaza, il man of the match della sfida tra Torino e Sassuolo, commenta al fischio finale la vittoria dei granata ai microfoni di Sky: “Il mister fa sentire importante tutti, sotto questo aspetto è stato tutto così. Abbiamo avuto una grande reazione oggi, ho aiutato la squadra a ribaltare il risultato e sono contento. Ora aspettiamo domenica. L’esultanza nel secondo gol? Non voleva dire niente, di solito esulto a braccia aperte ma non c’era alcuna polemica. Oggi era una partita importantissima perché potevamo fare punti sapendo che gli altri non giocavano. Ora ci siamo un po’ sistemati meglio, anche se siamo in una brutta zona, dobbiamo dare continuità. Il problema nostro è mentale, non sono gambe o fisico, non abbiamo mai saputo reagire nelle difficoltà, oggi c'è stata reazione e sono molto contento".