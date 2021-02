Torna la Champions - Da Simeone in giù: gli allenatori più pagati nell'Europa che conta

Riparte la massima competizione continentale. Oggi in campo Lipsia-Liverpool e Barcellona-PSG. Domani tocca alla Juve, la prossima settimana Lazio e Atalanta.

Diego Simeone guarda tutti dall’alto in basso. Il tecnico dell’Atletico Madrid, che in Champions League sfiderà il Chelsea, sta trattando il rinnovo fino al 2024. In tempi di crisi economica per tutti, dovrebbe portare a spalmare il suo ricco ingaggio. Che a oggi, però, stando alle principali indiscrezioni (il tema è tra i più complicati), risulta il più ricco dell’intera Champions League: il Cholo, infatti guadagna circa 22 milioni di euro netti a stagione. Quasi il doppio di Pep Guardiola, tecnico del Manchester City e buon secondo in questa corsa, il cui ingaggio è accreditato tra i 12 e 13 milioni di euro netti a stagione. Stipendi grossomodo simili a quelli di Guardiola sono quelli di Klopp (Liverpool) e Zidane (Real Madrid), mentre l'ultimo arrivato Pochettino ha un ingaggio di primo livello ma decisamente più basso (PSG, circa 7 milioni di euro).

E gli italiani? Viaggiamo su cifre completamente diverse. Soprattutto dopo l’uscita dell’Inter, che avrebbe piazzato Antonio Conte decisamente in alto in questa speciale classifica europea. Dei tre che restano in corsa, detto che non sembrano esservi grosse differenze, il più pagato dovrebbe essere Gian Piero Gasperini, accreditato attorno ai 2,2 milioni di euro. Poco sotto Simone Inzaghi, il cui ingaggio dalla Lazio (aspettando il rinnovo) si aggirerebbe sui 2 milioni di euro. Infine, Andrea Pirlo: la base dello stipendio concordato con la Juventus risulterebbe di 1,8 milioni di euro più bonus. Legati, inevitabilmente, anche alla Champions.