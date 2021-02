Torna la Champions - È anche un’Europa per vecchi: la top 11 dei migliori over 30

Riparte la massima competizione continentale. Oggi in campo Lipsia-Liverpool e Barcellona-PSG. Domani tocca alla Juve, la prossima settimana Lazio e Atalanta.

La Champions League è una vetrina per i giovani in rampa di lancio, pochi dubbi. Per vincere la competizione, però, la nuova generazione deve passare sui campioni del grande calcio europeo. Guai a chiamarle vecchie glorie: se la top 11 della Generazione Z vi è sembrata inarrestabile, allora quella dei migliori over 30 del torneo farà tremare i polsi. Squadra più rappresentata, a sorpresa ma non troppo l’età media, la Juventus con tre giocatori, insieme al Real Madrid. Poi solo la grande nobiltà del calcio continentale: due giocatori del Bayern campione in carica, due del Barcellona e uno del Paris Saint-Germain. Stonano, tra le big, le assenze di Manchester City e Liverpool: entrambe, di fatto, schierano ben pochi ultratrentenni (almeno 31 anni già compiuti alla data attuale) nella formazione tipo. E un fuoriclasse come Aguero finisce fuori da un attacco composto da tre marziani. L’altra premessa doverosa è la scelta del modulo: un 4-3-3 “realistico”, per quanto possibile, evitando di schierare calciatori del tutto fuori ruolo o in posizioni che non occupano più da anni.

Neuer in porta. Tra i “grandi vecchi” ci sarebbe un certo Buffon, che però fa il secondo a Szczesny in bianconero. Inevitabile scegliere il tedesco. In difesa, Cuadrado batte Azpilicueta in un ruolo poco coperto da giocatori ultra-trentenni. A sinistra c’è l’imbarazzo della scelta, ma Marcelo è in fase calante e trionfa Jordi Alba. Coppia centrale decisamente cattiva: Ramos e Chiellini. Fuori giganti come Piqué o Bonucci. Il centrocampo parla Real, di oggi o di ieri: con Modric e Kroos ecco Di Maria. Tridente d’attacco inevitabile: Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Tra i due un certo Robert Lewandowski.

Top 11 over 30 in Champions League (4-3-3): Neuer; Cuadrado, Ramos, Chiellini, Alba; Di Maria, Modric, Kroos; Messi, Lewandowski, Ronaldo.