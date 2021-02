Torna la Champions - Strano a dirsi, ma è del City la miglior difesa. Porto solido, Juve avvisata

Riparte la massima competizione continentale. Oggi in campo Lipsia-Liverpool e Barcellona-PSG. Domani tocca alla Juve, la prossima settimana Lazio e Atalanta.

Per certi versi l'analisi difensiva delle squadre che fin qui hanno partecipato alla Champions League è piuttosto singolare. Perché chi ad oggi ha la miglior difesa del torneo è il Manchester City di Pep Guardiola, squadra che solitamente viene presa ad esempio per il suo calcio offensivo e la capacità di segnare, più che di non subire. Nelle 6 gare del girone, gli inglesi hanno incassato soltanto un gol, alla prima uscita stagionale contro il Porto avversario della Juventus (con Luis Diaz). Poi 5 clean sheet. Bene anche un'altra inglese come il Chelsea, che di gol ne ha subiti 2, mentre proprio il Porto chiude il podio insieme al Liverpool con soli 3 gol segnati. Un segnale importante per la Juventus, che contro i lusitani avrà bisogno della miglior versione di CR7 e compagni per sfondare la barriera lusitana. Il Bayern Monaco avversario della Lazio di gol ne ha subiti 5, mentre il Real Madrid potrebbe trovare difficoltà contro l'Atalanta di Gasperini: gli uomini di Zidane, nella fase a gironi, hanno incassato 9 reti. Di fatto, 1,5 a partita.