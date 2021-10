Torna la Serie A, il Napoli col dubbio Ospina: rilancio per Meret e speranza per Ghoulam

vedi letture

Domenica al Maradona la squadra di Spalletti ospita il Torino.

Un primato da difendere ed una striscia di sette vittorie consecutive che Luciano Spalletti vorrà allungare contro il Torino dopo la sosta per le nazionali. Ulteriore motivo d’interesse della sfida ai granata di domenica sarà proprio la presenza di Ivan Juric, che lo scorso anno col Verona escluse clamorosamente i partenopei dalla Champions League pareggiando 1-1 con la squadra di Gattuso. Per il match del Maradona, il tecnico dovrà fare diverse valutazioni sulle condizioni dei calciatori impegnati con le rispettive nazionali che stanno via via rientrando in queste ore. Questa la situazione in casa partenopea in vista della sfida di domenica contro il Torino.

Chi è fuori - Negli ultimi giorni si è fermato Kevin Malcuit, che ha accusato una distrazione di primo grado del soleo sinistro. L’esterno destro dovrebbe rientrare non prima di metà novembre, aprendo così una piccola emergenza sulle corsie difensive. Per il Torino out anche Adam Ounas, alle prese con il recupero da un guaio muscolare: l’algerino lavora per essere a disposizione per la sfida alla Roma del 24 ottobre.

Chi recupera: durante la sosta ha lavorato intensamente Ghoulam che, dopo essere stato convocato per la trasferta di Firenze, spera di avere qualche minuto in campo a gara in corso. Lavora per tornare tra i convocati anche Stanislav Lobotka, assente in campionato dal 29 agosto, giorno della trasferta sul campo del Genoa. Una decisione sul centrocampista slovacco verrà presa solo nei prossimi giorni, ma le sensazioni sono positive.

Chi rientra dalla Nazionale: sono rientrati nella giornata di martedì gli italiani Di Lorenzo, Insigne e Meret, mentre nella mattinata di mercoledì sono rientrati a Castel Volturno Anguissa ed Elmas. Nel pomeriggio atteso anche Osimhen e probabilmente Zielinski e Rrahmani. La vera problematica riguarda David Ospina, che sarà impegnato giovedì nella sfida contro l’Ecuador e rientrerà a Napoli solo nella giornata di sabato. In campo giovedì sera anche Lozano col suo Messico, con Politano che sarà dunque titolare sulla corsia destra dell’attacco.

Le ultime in vista di Napoli-Torino: con il ritorno tardivo di Ospina dovrebbe toccare ad Alex Meret difendere i pali, col portiere che tornerebbe titolare in campionato dopo l’ultima presenza datata 29 agosto sul campo del Genoa. In difesa pochi dubbi, con il blocco composto da Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario verso la conferma. Stessa situazione anche in mediana, con la coppia intoccabile Fabiàn-Anguissa. In attacco Osimhen sarà il centravanti, con il terzetto Politano-Zielinski-Insigne alle sue spalle.