Torna la Serie A, la Lazio perde Acerbi ma recupera due attaccanti: Immobile sfida Inzaghi

vedi letture

Quasi esaurita la sosta per le Nazionali, la penultima in questo 2021, per le squadre di Serie A è tempo di pensare al rientro in campo e al tour de force di ottobre, che prevede il ritorno delle coppe e un turno infrasettimanale. Di conseguenze per i venti tecnici di massima serie servirà grande attenzione nel centellinare le forze per mandare in campo l'undici più in forma ed evitare dolorosi infortuni. Questa la situazione della Lazio, impegnata sabato contro l'Inter (ore 18):

Chi è fuori: la grande assenza sarà quella di Francesco Acerbi, titolare domenica nella finalina di Nations League contro il Belgio ma squalificato in campionato: il difensore ha preso due turni di squalifica per il rosso a Bologna, salterà anche Hellas Verona-Lazio della 9a giornata. Al momento - in attesa di capire la condizione di chi rientra dalle nazionali - è lui l'unico giocatore indisponibile per Sarri.

Chi recupera: per un azzurro che rimane fuori, eccone due che tornano a disposizione. Sono Mattia Zaccagni e soprattutto Ciro Immobile, che ha smaltito la lesione alla coscia destra rimediata contro la Lokomotiv Mosca il 30 settembre. Gli esami di lunedì hanno dato buone notizie e oggi, al massimo domani, tornerà in gruppo: anche ieri ha svolto esercizi differenziati per evitare di forzare troppo, ma salvo ricadute sabato sarà in campo contro l'ex Inzaghi. Zaccagni, fermo da Lazio-Cagliari di inizio settembre, è tornato in gruppo da un settimana, anche se ha saltato le ultime due sedute d'allenamento per un attacco influenzale: già oggi però è atteso in campo.

Chi rientra dalla Nazionale: Marusic e Akpa Akpro hanno giocato lunedì i match di qualificazioni per i mondiali e ieri erano a Roma, così come Acerbi, già a lavoro con Sarri. Nella giornata odierna sono attesi Milinkovic, Muriqi, Strakosha, Hysaj e Raul Moro, che sono scesi in campo ieri sera con le rispettive nazionali.

Le ultime in vista di Spezia-Salernitana: Reina verrà confermato in porta, nonostante l'errore di Bologna e il pressing di Strakosha. In difesa, il grande dubbio per Sarri è chi affiancherà Luiz Felipe, considerando la squalifica di Acerbi: ora Patric è favorito su Radu, unico giocatore di movimento a non aver mai giocato un minuto quest'anno). A destra solito ballottaggio Marusic-Lazzari, mentre a sinistra il fedelissimo Hysaj. Milinkovic, Leiva e Luis Alberto a centrocampo con Felipe Anderson, Immobile e Pedro a comporre il tridente.