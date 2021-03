Toro, Nicola: "Singo? Può darsi già domani sia utile. Gojak mi piace molto"

Un recupero in vista per il Torino, che contro la Sampdoria potrebbe ritrovare Wilfred Singo. Ne ha parlato il tecnico Davide Nicola in conferenza stampa: “Si sta allenando con noi, può darsi che già domani sia utile per noi".

Come giudica il momento di Gojak?

"Può fare la mezzala o l'esterno di un centrocampo a 4, ha dinamismo e qualità. Mi piace molto, riconosco le sue qualità e sta dimostrando di essere utile quando è chiamato in causa. Do a tutti chance dall'inizio o a gara in corso, l'importante è che sia determinante per la squadra".

