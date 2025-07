Torriani brilla in amichevole, il Milan deve deciderne il futuro: Lione e Lecce ci pensano

Nel primo test amichevole del Milan a Singapore, nonostante la sconfitta contro l'Arsenal, un nome ha brillato più di tutti: Lorenzo Torriani. Il portiere classe 2005, vent'anni compiuti a gennaio, ha incantato nella serie dei rigori, parandone tre su quattro e riaccendendo i riflettori sul suo futuro in rossonero. Torriani, che l'anno scorso ha già disputato sei partite in campionato con il Milan Futuro ed è regolarmente aggregato alla prima squadra, ebbe il suo battesimo di fuoco a San Siro in Champions League contro il Liverpool. La sua prestazione convincente contro l'Arsenal, con automatismi decisi e precisi, suggerisce un potenziale enorme.

La situazione attuale in porta vede un Maignan in scadenza nel 2026 e ancora in fase di recupero e un Terracciano appena arrivato per fargli da vice ma con 35 anni sul groppone. Torriani, quindici anni più giovane, si propone come il guardiano del futuro milanista. Ma intanto ci sono già diversi club - alcuni anche importanti - interessati a lui. Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, anche Paulo Fonseca, che lo ha avuto al Milan un anno fa, ne ha suggerito l'acquisto all'Olympique Lione. E poi pure il Lecce avrebbe fatto un pensierino.

Questa estate può essere quella della consacrazione per Torriani. Sotto l'ala protettiva di Maignan, uno dei migliori portieri d'Europa, e con la guida di Claudio Filippi, nuovo preparatore dei portieri proveniente dalla Juventus (dove ha lavorato con Buffon), il giovane rossonero è pronto a intercettare i segreti dei più bravi per crescere ulteriormente e rendersi sempre più a misura del Milan. La decisione finale spetta al club, ma il messaggio di Torriani è chiaro: lui è pronto a prendersi il suo spazio.