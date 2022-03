Torricelli: "La Juve deve trasformare la rabbia in energia. Per il campionato e la Coppa Italia"

Moreno Torricelli nel corso del suo intervento a Juventus TV ha dato un consiglio ad Allegri e alla squadra bianconera dopo la cocente delusione di questa sera: “Nelle sconfitte si trae maggiore insegnamento. La delusione è tanta soprattutto per come è arrivata questa sconfitta. Così brucia molto di più. Però abbiamo ancora da dire molto in campionato e c’è una Coppa Italia da conquistare, se la Juve riesce a trasformare questa rabbia in energia positiva allora possiamo avere una spinta in più nei due tornei che sono rimasti”.