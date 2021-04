Totti show in tv: "Per giocare mi leverei qualche anno". Poi canta con Baglioni, Pio e Amedeo

Francesco Totti è stato uno dei grandi ospiti di "Felicissima sera", il nuovo programma tv del duo comico Pio e Amedeo. L'ex capitano giallorosso è stato accolto in studio con la musica e la voce di Claudio Baglioni (altro ospite) sulle note di "Un capitano, c'è solo un capitano". Totti ha cantato "Questo piccolo grande amore" assieme agli altri protagonisti, per poi soffermarsi su alcune istantanee della carriera. Fra queste, il calcio a Balotelli: "Se mi hanno applaudito di tifosi dell'Inter? I giocatori dell'Inter sicuro. Scherzi a parte, è stato un brutto gesto, nel calcio non si devono vedere queste cose". Chiusura in agrodolce: "Cosa darei per giocare un'altra stagione a calcio? Mi leverei qualche anno. Levo e poi li rimetto".