Tra poco Juve-Lazio, Ronaldo in panchina. Senza di lui in A, Pirlo non ha mai vinto

Come è andata in questa stagione la Juventus senza Ronaldo in campo? In assoluto è la seconda volta in stagione che parte dalla panchina. La prima ha iniziato fuori a La Spezia ma poi, in 34', ha segnato due volte. E' mancato in campionato per due volte per il Covid e la Juve ha pareggiato con Crotone e Verona e poi anche contro il Benevento successivamente a novembre. Oggi è in panchina per scelta tecnica, in campo Morata e Kulusevski dal 1' contro la Lazio.