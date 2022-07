Tra poco Lazio-Primorje e Sarri schiera quello che può essere già il suo undici definitivo

Via alle 18 l'amichevole della Lazio contro il Primorje, Maurizio Sarri prova quella che potrebbe essere a tutti gli effetti, in attesa di Casale nella coppia titolare dei difensori, la formazione titolare in vista della prossima stagione.

Lazio (4-3-3) - Luis Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Luis Alberto, Marcos Antonio, Milinkovic-Savic; Pedro, Immobile, Felipe Anderson.