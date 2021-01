Tracollo Benevento, il Crotone colpisce: gran gol di Vulic per il 4-0. Espulso Sau

Non c'è più partita allo Scida! Il Crotone al 65' ha infatti inflitto il colpo del 4-0 al Benevento, ormai in balia della squadra di casa. Buonissima iniziativa di Vulic: il 77 parte da sinistra, accentrandosi sul piede destro e colpendo con una grande traiettoria sul secondo palo. Primo gol italiano per lui, e niente da fare per Montipò, che deve raccogliere il pallone per la quarta volta dalla sua rete quest'oggi. Non solo, perché è stato espulso anche Sau, reo forse di aver detto qualcosa di troppo, subito dopo la sostituzione. Per sua fortuna non ha lasciato in dieci la sua squadra, almeno.