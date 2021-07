Trezeguet: "Credo che nessuno come Zidane abbia saputo gestire Cristiano Ronaldo"

L'ex attaccante della Juventus David Trezeguet ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport di Cristiano Ronaldo: "Io credo che nessuno come Zidane abbia saputo gestirlo. Forse alla Juve è mancato un certo dialogo. Un allenatore può prendere un giocatore, fargli vedere una partita e dire: 'Guarda, hai camminato per 90 minuti. Dammi una mano a vincere'. Ci sono giocatori che ti fanno vincere e non puoi averli contro. Ronaldo ti fa vincere, e anche Dybala; altri, con tutto il rispetto, meno".