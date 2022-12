Tutte le tappe del rientro di Pogba: in panchina contro il Napoli e al top con il Nantes

Il rientro in gruppo di Paul Pogba, previsto dopo Natale, dovrebbe essere la prima delle cinque tappe che, nelle idee di Allegri e del suo staff, dovranno condurre il francese verso una maglia da titolare contro il Nantes, in programma il prossimo sedici febbraio. La seconda - scrive Gazzetta.it - potrebbe essere la panchina contro il Napoli, per poi arrivare ad un breve spezzone nella seconda metà di gennaio, più plausibilmente il 19 contro il Monza. Il quarto traguardo sarebbe incrementare con minuzia il minutaggio, per poi arrivare alla tappa finale, appunto la sfida contro i francesi in Europa, al top della forma.