Tutto aperto tra Inter e Como: Chivu e Fàbregas si giocano la finale di Coppa Italia

Novanta minuti per prenotare l’Olimpico. Tutto aperto, tutto da decidere. Il Meazza accende i riflettori sulla semifinale di ritorno di Coppa Italia. Si riparte dallo 0-0 del Sinigaglia. Un risultato che, sulla carta, lascia tutto aperto, ma che in realtà racconta una storia precisa: una partita che parte da equilibrio totale, ma che promette di rompersi su dettagli concreti — ritmo, gestione dei momenti, capacità di scegliere quando accelerare e quando invece difendersi con lucidità. Questa è Inter- Como atto quarto, una nuova sfida da vivere sull’orlo della tensione e dell’equilibrio, un match tutto da decidere anche con i protagonisti della panchina. Chivu contro Fabregas, i nuovi cher avanzano e cercano di ritagliarsi un posto nel calcio italiano ed internazionale, dopo aver scritto pagine di storia sul campo da calcio da giocatori.

Il dilemma di Chivu è tutto nella scelta degli uomini, perché a parte Lautaro (e con ogni probabilità Bastoni), tutti sono abili e arruolati per arrivare alla finale di Roma. Fàbregas, dopo due sconfitte consecutive in campionato, punterà su una struttura compatta: linee strette e transizioni veloci, con Nico Paz e i trequartisti pronti a innescarsi al momento giusto. Il copione già visto anche nell’ultimo confronto al Sinigaglia, quando fino alla rete di Nico Paz i lariani hanno imposto ritmo e palleggio. L'Inter ha dalla sua il fattore campo, visto che soprattuto nelle ultime partite il tifo nerazzurro ha alzato decisamente i decibel della passione.

L’Inter ha raggiunto il maggior numero di semifinali di Coppa Italia nelle ultime 30 stagioni — in totale sono 19 - e con una vittoria eventuale in finale raggiungerebbe quota 10 Coppe Italia. La sfida nella sfida è anche quella della panchina, perché Inter-Como è una storia dentro la storia, ovvero il destino intrecciato e poi diviso tra Fabregas e Chivu. Dopo l’era Inzaghi il tecnico spagnolo era il designato per sedersi sulla panchina nerazzurra, ma una serie di circostanze - in primo luogo il muro alzato dalla società lariana - hanno portato l’Inter ha virare in maniera decisa su Cristina Chivu. Mai scelta è stata più azzeccata, vista la stagione condotta dal tecnico rumeno alla guida dei nerazzurri. Questa sera Chivu può prendersi un’altra personale rivincita, inseguendo una finale che andrebbe ancora di più a nobilitare la stagione dell’Inter