TMW News Tutto sulla lotta scudetto. Aprile senza respiro per Bologna e Fiorentina

Durante il TMW News di oggi in collegamento con noi ci sarà Domenico Marocchino, l'ex giocatore di Juventus e Bologna con cui analizziamo il campionato a meno di dieci giorni dalla ripresa. Subito ci saranno partite che potranno essere molto significative per lo scudetto e la lotta Champions. L'Inter infatti se la vedrà con la Roma e Milan e Napoli si affronteranno tra loro. Nel corso del programma spazio anche ad una serie di aneddoti dello stesso Marocchino in riferimento ala sua esperienza al Bologna, in particolare anche un episodio legato a Guccini.

La ripresa del campionato

Da sabato della prossima settimana riparte anche la lotta salvezza che in questo momento vede coinvolte Cremonese, Lecce, Fiorentina e Cagliari. I sardi qualche settimana fa parevano destinati ad una salvezza abbastanza tranquilla ma una serie di risultati negativi hanno finito per risucchiare anche la squadra allenata da Pisacane.

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