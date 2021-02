Ucraina, buone notizie per la Roma: lo Shakhtar perde nel match interno contro lo Zorya

Buone notizie per la Roma in vista degli ottavi di finale di Europa League. Lo Shakhtar Donetsk ha perso nel match interno contro lo Zorya, decisivo il gol in pieno recupero di Ivanisenia. Junior Moraes e compagni restano in seconda posizione mentre la Dinamo Kiev rimane in prima posizione grazie alla vittoria ottenuta contro il Lviv. Ecco i risultati di questa domenica:

Minaj - Olimpik Donetsk 2-1

Shakhtar Donetsk - Zorya 0-1

Lviv - Dinamo Kiev 1-4