Ufficiale Udinese, acquistato Bayo dal Watford. Ma resta in prestito in Inghilterra

Operazione sull'asse Udinese-Watford, due club entrambi di proprietà della famiglia Pozzo. A darne notizia, la società friulana attraverso il suo sito ufficiale: "Udinese Calcio comunica di aver prelevato a titolo definitivo dal Watford FC Vakoun Issouf Bayo. L’attaccante ivoriano ha firmato un contratto con il club fino al 30 giugno 2028. Bayo rimarrà in prestito al Watford fino al termine dell’attuale stagione sportiva. A Vakoun il benvenuto in bianconero e un grande in bocca al lupo per il proseguimento di stagione in Inghilterra".

Recentemente, interrogato sul momento dell'Udinese, così s'è espresso Gaetano D'Agostino: "Direi che la salvezza resta il chiaro obiettivo di questa squadra, anche quest'anno. A differenza dello scorso anno, credo che l'aritmetica per la permanenza possa arrivare con alcune giornate di anticipo, senza dover soffrire fino all'ultimo secondo dell'ultima giornata. Iniziare con entusiasmo è una cosa molto bella, oltre che di grande aiuto".

E ancora in un altro passaggio: "Il pareggio a Bologna e la vittoria in casa con la Lazio sono quattro punti che possono accrescere l'autostima di tutti e far lavorare meglio anche il nuovo allenatore, Mister Runjaić, che vedo davvero molto determinato e predilige la forza del gruppo. Un plauso lo faccio anche a Gökhan Inler che sta lavorando con grande qualità al progetto dell'Udinese nelle vesti di direttore sportivo", ha detto ai microfoni di 'SuperScommesse.it'.