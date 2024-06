Ufficiale Udinese, arriva anche il comunicato: si separano le strade con Fabio Cannavaro

Udinese Calcio comunica che Fabio Cannavaro non proseguirà il suo percorso sulla panchina bianconera nella prossima stagione. Il club ringrazia sentitamente il mister ed il suo staff per la professionalità e l’importante contributo dato per il raggiungimento della salvezza. In bocca al lupo a mister Cannavaro ed ai suoi collaboratori per le loro prossime esperienze.

Nei minuti precedenti al comunicato era stato lo stesso tecnico napoletano ad anticipare la fine del rapporto con il club friulano via Instagram: