Ufficiale Udinese, arriva "uno dei migliori giovani portieri d'Europa". Nunziante firma fino al 2030

Uno dei migliori giovani portieri d’Europa si veste di bianconero. Alessandro Nunziante è un nuovo giocatore dell’Udinese.

Arriva a titolo definitivo dal Benevento ed ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030.

È il prototipo di portiere moderno, dotato di grande struttura e molto abile nel gioco coi piedi. Nunziante è nato a Foggia il 14 marzo 2007, cresce nel settore giovanile del Benevento con cui esordisce in Coppa Italia di C a 16 anni. La scorsa stagione, a soli 17 anni, ha giocato da titolare in Serie C giocando 32 partite di campionato e 2 in coppa di categoria. Immediato il suo impatto nel calcio professionistico tanto da essere uno dei migliori portieri della categoria con ben 9 clean sheets. È nella under 19 italiana e vanta anche una presenza con l’under 17, 7 con l’under 16 ed una con l’under 15.

Questa, invece, la nota del club sannita sul trasferimento: "Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l'intesa con l'Udinese Calcio per la cessione definitiva del diritto alle prestazioni sportive del portiere Alessandro Nunziante. ll Club rivolge ad Alessandro i più sentiti ringraziamenti per il percorso condiviso e gli augura un futuro ricco di successi, sia personali che professionali, in questa nuova e prestigiosa esperienza della sua carriera".