Udinese, De Maio in forte dubbio per le prossime sfide: ha un problema muscolare

vedi letture

Bianconeri al lavoro in vista del match di domenica contro la Sampdoria, ma stando a quanto rivela TuttoUdinese.it, il centrale Sebastian De Maio è in forte in dubbio per le prossime partite: per il difensore si tratta di un problema muscolare.