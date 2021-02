Udinese, Deulofeu si ferma in allenamento per un problema al ginocchio: Parma a rischio

Problema per Gerard Deulofeu, raccontato da UdineseTv: lo spagnolo è a rischio per la gara contro il Parma in quanto ha riportato una piccola infiammazione al ginocchio che sarà valutata nei prossimi giorni in vista del match di domenica.