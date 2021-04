Udinese, Gotti: "Gara preparata bene, ma troppa ingenuità sugli episodi chiave"

Intervistato da Sky Sport, il tecnico dell'Udinese Luca Gotti commenta il ko interno di stasera contro il Torino: "Perdere le partite in generale fa male sempre, perderle come quella di stasera fa ancora più male. Avevamo preparato bene la gara in settimana, abbiamo avuto il torto di non fare gol e di essere stati ingenui sui tre episodi che hanno deciso la gara. Peccato perché in campo si vedeva una squadra che aveva preparato bene la partita".

Il VAR vi ha spiegato l'episodio?

"Io non vado a discutere le decisioni arbitrali, loro hanno un supporto tecnologico quindi è inutile discutere in campo. Ora l'ho rivisto e sicuramente qualcosa da discutere ci sarebbe".

Interverrà la società?

"Non so, ne discuteremo con calma. La partita è finita da pochi minuti e ci sarà tempo per parlarne e valutare. Sicuramente perdere una partita in questo modo, vedendo quello che la squadra può dare, fa male. Noi volevamo vincere anche come volano per le otto partite che ci mancano. Ora dobbiamo cercare di migliorare le cose che fin qui non siamo riusciti a fare bene".

Mancano gli stimoli?

"Io contesto questo concetto rispetto alla mia squadra, ho visto una squadra che ha cercato di vincere la partita e che non si è accontentata. L'Udinese in serie A ci sta che possa perdere tre partite di fila, il problema è come si perdomo. Stasera la squadra ha avuto solo il torto di non riuscire a fare gol".