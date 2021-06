Udinese, Gotti lontano dalla conferma. Maran in pole ma manca l'intesa economica

Gotti a meno di scossoni inattesi non sarà più l'allenatore dell'Udinese la prossima stagione. Secondo Il Gazzettino, Rolando Maran è in pole, anche se non c'è ancora l'accordo sulla parte economica. Non è da scartare nemmeno una sorpresa dall'estero come avvenne per Velazquez, ma al momento è l'ex tecnico del Genoa il nome più caldo per i bianconeri.